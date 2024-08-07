Врач назвала продукты для сердца, необходимые в рационе летом

В жаркие дни, чтобы снизить нагрузку на сердце, следует добавить в рацион красную икру, печень, специи, ягоды, овощи и сезонные фрукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог София Соколова.

«Во время жары из организма выводится много жидкости и вместе с ней минеральных солей. Нехватка калия и магния может вызвать перебои сердечного ритма, а при сильном нарушении водно-солевого баланса сердце может остановиться. Чтобы избежать тяжелых последствий, в жаркие дни рекомендуется употреблять больше растительной пищи, снизив количество мяса и животных жиров в рационе. Лучше всего есть легкие блюда небольшими порциями, употребляя больше зелени — петрушки, укропа, овощей, фруктов. Мясо предпочтительнее заменить рыбой, от наваристых супов вообще отказаться», – рассказала Соколова.

По ее словам, гипертоникам в жаркую погоду снизить давление поможет травяной лечебный чай.

«Ешьте бруснику, клюкву или продукты, включающие их. Исключить из своего рациона питания алкогольные напитки, горячие, жареные и копченые блюда, жирную пищу. Лучше отдать предпочтение свежим сочным фруктам, овощам, прохладным натуральным фруктовым напиткам. Диета очень влияет на давление, поэтому важно ее соблюдать в периоды особой жары», – отметила специалист.

Кроме того, летом повышается скоропорченность многих продуктов, что грозит отравлениями. Поэтому лучше минимизировать в меню количество рыбы, мяса и колбас и особенно сырых блюд, как устрицы, тартары, сашими и другие.

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