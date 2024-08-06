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Врач перечислил способы укрепления здоровья кишечника

MedicalXpress: четыре привычки помогают защититься от воспаления кишечника

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Shutterstock

Активное потребление клетчатки, физические упражнения, укрепление психического здоровья и соблюдение питьевого режима помогают защититься от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) — язвенного колита и болезни Крона. Об этом изданию MedicalXpress рассказал гастроэнтеролог Виктор Чедид, сотрудник клиники Майо.

Врач объяснил, что растительные волокна или клетчатка имеют решающее значение для защиты кишечника от воспаления. В день нужно употреблять от 30 до 40 граммов этого пищевого компонента. Клетчаткой богаты овощи, фрукты, ягоды, бобовые и цельные злаки. Также не стоит забывать о полезных жирах, которые содержатся в семечках, орехах и оливковом масле, и воде. Ежедневно рекомендуется выпивать до восьми стаканов.

Чедид отметил, что физические упражнения полезны не только для здоровья сердца и легких. Они также поддерживают в тонусе иммунную систему и пищеварительный тракт. Врач добавил, что предотвратить язвенный колит и болезнь Крона помогает забота о психическом здоровье. Многочисленные исследования подтверждают, что риск развития синдрома раздраженного кишечника, функциональной диспепсии, дисфункции тазового дна, запоров и других желудочно-кишечных патологий повышен у людей, которые столкнулись с психологическими травмами в детстве или более позднем возрасте.

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