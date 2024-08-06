Ученые объяснили, почему в жару часто пропадает аппетит

Американские ученые из Техасского технологического университета и других научных учреждений изучили связь между отсутствием аппетита и жаркой погодой. Исследование опубликовано в научном журнале Live Science.

Влияние температуры окружающей среды на аппетит давно известно ученым, однако работа механизма этого явления до недавнего времени оставалась неясным.

Специалисты отметили, что за аппетит и чувство насыщения отвечают два гормона: грелин и лептин. Грелин выделяется желудком, когда он пуст, а лептин — жировыми клетками, сообщающими, что организм получил достаточно пищи.

Чтобы повлиять на наши чувства и поведение, эти гормоны затем подают сигнал гипоталамусу, части мозга, которая работает над регулированием таких аспектов, как температура тела, голод и жажда.

В нижней части гипоталамуса находится масса специализированных нейронов, регулируют чувство голода и сытости, реагируя на грелин и лептин. Грелин действует на нейроны AgRP, а лептин — на нейроны POMC.

Как показали недавние исследования, в организме также есть датчики температуры — меняющие форму белки в зависимости от внешних условий. Когда на улице жарко, белки в нейронах POMC активируют эти цепи, вызывая ощущение сытости.

Ученые также отметили, что, в независимости от сигналов тела, в жару важно поддерживать водный баланс, употребляя воду, а также сочные овощи и фрукты. В то же время мороженое и другие холодные десерты могут повышать температуру организма из-за высокой калорийности.

Ранее исследователи выяснили, что жара может незаметно подрывать здоровье сердца человека.