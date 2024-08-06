Ученые нашли группу «космических монстров» в центре Млечного Пути

Международная группа астрономов из Германии, США и других стран открыла кластер экзотических пульсаров, расположенный в центре галактики Млечный Путь в 18 тыс. световых лет от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звезды — сверхплотные ядра массивных звезд, оставшиеся после их коллапса.

Согласно выводам команды, среди открытых объектов оказалось три так называемых «паучьих пульсаров», способных уничтожать другие звезды своими плазменными сетями, а также «пульсар-вампир», поглощающий звезду-компаньона. Ученые охарактеризовали эти небесные тела как «звезды-монстры» из-за их разрушительной природы.

Домом для группы странных пульсаров оказалось шаровое скопление Terzan 5 — одна из самых «густонаселенных» областей нашей галактики, известное большой плотностью находящихся в ней звезд.

Открытие «гигантского скопления» грозных нейтронных звезд может помочь астрономам лучше понять пульсары и то, какое влияние на них может оказать эволюция в шаровом скоплении, добавили астрономы.

Ранее ученые сумели взвесить ближайший к Земле пульсар.