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В РФ предложили ввести для студентов программу историко-культурного минимума

Минобрнауки РФ: в вузах надо ввести программу историко-культурного минимума

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Заместитель министра образования и науки РФ Константин Могилевский предложил разработать для студентов программу историко-культурного минимума, куда должны войти самые важные и знаковые события и даты. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник 6 августа принял участие в расширенном заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки РФ. Во время мероприятия он обратил внимание на перегруженность существующих курсов по истории страны для студентов непрофильных специальностей.

«Мне кажется, было бы правильно нам поработать над тем, чтобы создать своего рода историко-культурный минимум, куда войдут именно те знания, которые непременно, обязательно, должен получить каждый, освоивший этот курс», — сказал Могилевский.

Он уточнил, что пособия для такой программы не должны включать в себя более 20–30 страниц.

В то же время заместитель министра рассказал, как можно будет оценить эффективность данного курса. По его словам, преподавателям следует проверять знания студентов в сентябре и в мае. Это означает, что тестировать обучающихся необходимо до начала соответствующих занятий и после их окончания.

Ранее всем российским вузам поручили с нового учебного года ввести курс «История религий».

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