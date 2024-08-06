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Нейросети научили диагностировать стресс по данным о работе сердца

ЛЭТИ: создана нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали нейросеть, которая обрабатывать данные о работе сердца и об изменении электрических свойств кожи для определения стресса у человека. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Частое пребывание в состоянии стресса оказывает сильное влияние на различные системы организма, включая сердечно-сосудистую систему: у человека увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, меняя тем самым состав крови и ухудшая ее свертываемость. Кроме того, из-за стресса у человека может наблюдаться повышенное потоотделение, что приводит к усилению так называемой электрической активности кожи. Это обусловлено содержанием в поту ионов (например, натрия и хлора), которые способствуют проводимости тока.

Все эти физиологические сигналы помогают в проведении диагностики и мониторинга стресса у пациентов. Нейросеть, созданная учеными ЛЭТИ, позволяет диагностировать стресс точнее и быстрее, чем другие методики.

«Мы разработали сверточную нейронную сеть с двумя ветвями, которая способна обрабатывать и данные о работе сердца (например, результаты электрокардиограммы или пульса объема крови), и показатели электродермальной активности. Таким образом, за счет объединения этих двух данных нам удалось повысить точность диагностики стресса у людей до 99,6%», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин (МО ЭВМ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон Филатов.

На данный момент модель способна принимать данные и определять, в какие временные этапы человек испытывает стресс. В перспективе разработка может пригодиться при необходимости проведения неинвазивной диагностики и мониторинга стрессового состояния у специалистов с высокой рабочей нагрузкой, таких как диспетчеры, пилоты и водители.

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