Врач рассказала, может ли маммография быть опасной для здоровья

Проведение маммографии сопряжено с рисками возникновения рака груди из-за рентгеновского облучения и микротравм органа, однако эти риски очень низкие. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач онколог-маммолог «Клиники Фомина» Юлия Будик.

Маммография — это рентгенологическое исследование, в процессе которого для каждой молочной железы под разными углами выполняется несколько снимков. Для этого молочная железа укладывается на специальный «столик-платформу», затем сжимается на несколько секунд пластиковой пластиной. Это необходимо для обеспечения оптимальной визуализации тканей.

Таким образом, по словам врача, риски от проведения маммографии могут быть обусловлены воздействием ионизирующего излучения и физическим сжатием органа.

«Средняя доза облучения молочной железы при маммографии равна 0,21 мЗв. Эта доза низка в сравнении с другими исследованиями, использующими излучение. Например, при рентгенограмме поясничного отдела позвоночника доза облучения тканей составляет 1,5 мЗв. Можно сделать вывод, что радиационный риск при проведении маммографии есть, но он чрезвычайно мал. Исследования подтверждают, что ежегодное проведение скрининговых цифровых маммографий среди женщин в возрасте 40–80 лет связано с риском развития 20-25 фатальных случаев рака молочной железы на 100 000 обследованных женщин. Однако этот риск меркнет по сравнению с числом обнаруженных случаев рака молочной железы и потенциально спасенных жизней благодаря раннему выявлению при проведении скрининга», – рассказала врач.

При проведении маммографии существуют и определенные риски травматизации молочной железы. Так как для получения качественного изображения молочные железы сжимаются между двумя пластинами, сдавливание может вызывать дискомфорт, боль и временное покраснение кожи, а в некоторых случаях сильное сжатие и трение о пластины может привести к трещинам кожи и подкожным кровоизлияниям.

«Однако такие осложнения чаще связаны с неопытностью рентгенлаборанта, выполняющего исследование. В случае длительного сохранения болезненных ощущений и гематом после проведенной маммографии обязательно следует обратиться к маммологу, поскольку эти симптомы не только причиняют дискомфорт и снижают качество жизни, но иногда могут скрывать злокачественный процесс. Связь между травматизацией ткани молочной железы и развитием рака не подтверждена ни одним научным исследованием. В то же время в литературе представлены сведения о том, что образование гематомы с обильным высвобождением фактора роста вблизи уже имеющейся опухоли может способствовать быстрому росту опухоли», – отметила врач.

Несмотря на риски, по словам Будик, маммография остается необходимым и эффективным методом скрининга и ранней диагностики рака молочной железы - самой частой онкологической патологией у женщин во всем мире.

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