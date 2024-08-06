У экстракта кожуры граната нашли неожиданное полезное свойство

Ученые из Университета Габриэле д'Аннунцио (Италия) обнаружили, что экстракт кожуры граната помогает восстанавливать микробный баланс кожи и укреплять ее защитный барьер. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые собрали образцы микробиоты кожи у шести здоровых добровольцев и трех испытуемых с атопическим дерматитом. Среди изолированных бактериальных колоний они выбрали S. epidermidis и S. aureus для дальнейших экспериментов. После этого они приготовили экстракт кожуры граната с использованием н-бутана и диметилового эфира и оценили его антимикробный и антиадгезивный (препятствующий образованию биопленки) эффекты в отношении выбранных штаммов бактерий.

Всего на коже здоровых добровольцев было выявлено 67 микроорганизмов, включая S. epidermidis, Micrococcus luteus, Cutibacterium acnes (возбудитель акне), и S. hominis. Основным родом бактерий был Staphylococcus — наиболее патогенный для человека микроорганизм, вызывающий различные кожные поражения.

Образцы кожной микробиоты добровольцев обработали экстрактом граната. Результаты показали, что экстракт значительно увеличивает способность полезного микроорганизма S. epidermidis к образованию биопленки, позволяющей бактериям эффективнее выживать. При использовании экстракта граната Staphylococcus, напротив, менее успешно формировали биопленку.

Также ученые обнаружили, что такие биологически активные соединения, как катехин, кверцетин, ванилиновая и галловая кислоты в экстракте кожуры граната могли устранять патогенные виды бактерий (так как S. aureus) и стимулировать рост полезных. По словам исследователей, антиоксидантные, противовоспалительные и противомикробные свойства кожуры граната могут быть успешно использованы при создании косметики, восстанавливающей баланс кожной микрофлоры.

Ранее выяснилось, что экстракт апельсиновой кожуры полезен для сердца.