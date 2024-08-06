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Стало известно, какая диета укрепляет здоровье сердца и почек

AJM: фрукты и овощи снижают кровяное давление и оздоравливают почки

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Ученые из Техасского университета в Остине установили, что фрукты и овощи помогают снижать кровяное давление, оздоравливать почки и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания благодаря щелочам в составе. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Medicine.

В пятилетнем исследовании приняли участие добровольцы без диабета с гипертонией и макроальбуминурией (высоким уровнем экскреции альбумина с мочой). Альбумин — белок, вырабатывающийся в печени под влиянием гормонов щитовидной железы. Увеличение его концентрации в моче говорит о поражении почек.

Испытуемых разделили на три группы. Первая группа в дополнение к своему обычному рациону потребляла две-четыре небольшие чашки овощей и фруктов, вторая принимала таблетки натрия гидрокарбоната (спрессованной пищевой соды), а третья получала стандартную медицинскую помощь.

По истечении экспериментального периода исследователи проанализировали изменения в состоянии здоровья и самочувствии участников. Оказалось, что фрукты, овощи и сода благотворно влияли на здоровье почек. Тем не менее, только потребление фруктов и овощей снижало кровяное давление и сокращало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые объяснили, что богатые щелочами овощи и фрукты помогают выводить из организма кислоты, входящие в состав продуктов животного происхождения. Это снижает нагрузку на почки, которые в норме ответственны за устранение избытка кислот. Овощи и фрукты, помимо щелочи, содержат воду и клетчатку (полезные пищевые волокна), также обладающие антигипертензивным свойством.

Ранее было названо растительное соединение, полезное для диабетиков.

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