Стало известно, какая диета укрепляет здоровье сердца и почек

Ученые из Техасского университета в Остине установили, что фрукты и овощи помогают снижать кровяное давление, оздоравливать почки и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания благодаря щелочам в составе. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Medicine.

В пятилетнем исследовании приняли участие добровольцы без диабета с гипертонией и макроальбуминурией (высоким уровнем экскреции альбумина с мочой). Альбумин — белок, вырабатывающийся в печени под влиянием гормонов щитовидной железы. Увеличение его концентрации в моче говорит о поражении почек.

Испытуемых разделили на три группы. Первая группа в дополнение к своему обычному рациону потребляла две-четыре небольшие чашки овощей и фруктов, вторая принимала таблетки натрия гидрокарбоната (спрессованной пищевой соды), а третья получала стандартную медицинскую помощь.

По истечении экспериментального периода исследователи проанализировали изменения в состоянии здоровья и самочувствии участников. Оказалось, что фрукты, овощи и сода благотворно влияли на здоровье почек. Тем не менее, только потребление фруктов и овощей снижало кровяное давление и сокращало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые объяснили, что богатые щелочами овощи и фрукты помогают выводить из организма кислоты, входящие в состав продуктов животного происхождения. Это снижает нагрузку на почки, которые в норме ответственны за устранение избытка кислот. Овощи и фрукты, помимо щелочи, содержат воду и клетчатку (полезные пищевые волокна), также обладающие антигипертензивным свойством.

Ранее было названо растительное соединение, полезное для диабетиков.