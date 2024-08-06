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Российские ученые разработали новое антикоррозийное покрытие

В Саратове создали новое антикоррозийное покрытие

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Depositphotos

Ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю. А. Гагарина создали покрытие, устойчивое к коррозии, на основе цинка, никеля и кобальта. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

Разработку можно будет применять в медицине, химии, нефтегазовом секторе, кораблестроении и авиации. Над ней работали доктор технических наук, профессор кафедры «Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых производств» энгельсского филиала СГТУ Нина Соловьева, кандидаты наук, доценты Елена Ченцова и Светлана Почкина.

По словам ученых, новое покрытие отличается большей твердостью в сравнении с традиционным цинковым антикоррозийным покрытием. Патент по разработке уже получен.

В 2023 году Швейцарская высшая техническая школа Цюриха сообщала, что ученые разработали пластик, который мог бы значительно улучшить и упростить защиту от коррозии. Он получил название поли(фениленметилен), или PPM. Он имеет несколько форм-факторов: например, его можно замешать как краску, нагреть и распылить для покрытия поверхности. После этого он затвердеет, подобно обычной краске.

Ранее ученые создали дешевые антимикробные пленки на основе чая.

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