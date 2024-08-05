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Названа добавка, снижающая уровень «плохого» холестерина в крови

АJСN: рыбий жир снижает уровень «плохого» холестерина в крови

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Depositphotos

Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что рыбий жир снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови у людей с генетической предрасположенностью к его повышению. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (АJСN).

В исследовании приняли участие 441 тысяча человек. Ученые рассчитали для каждого добровольца вероятность генетически обусловленного повышения общего уровня холестерина, холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, оседающих на стенках сосудов), триглицеридов и холестерина ЛПВП (так называемого «хорошего» холестерина, снижающего риск образования бляшек). Также исследователи собрали информацию об образе жизни испытуемых, их диете и приеме пищевых добавок.

Ученые обнаружили, что у участников, которые сообщили о приеме добавок с рыбьим жиром, был более низкий уровень липидов в крови, чем изначально прогнозировалось. В частности, это касалось концентрации общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов.

Авторы исследования объяснили, что рыбий жир помогает сохранять эластичность артерий, тем самым снижая риск тромбоза и болезней сердца. Такой эффект особенно полезен для людей с генетически обусловленной гиперхолестеринемией.

Ранее была описана диета для борьбы с бляшками в сосудах.

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