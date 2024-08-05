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Работающие ночью уличные фонари вредят природе, выяснил ученые

Frontiers: работающие ночью фонари делают листья несъедобными для насекомых

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Depositphotos

Ученые Китайской академии наук установили, что воздействие высоких уровней искусственного света ночью делает листья деревьев жестче и труднее для поедания насекомыми, что ставит под угрозу городские пищевые цепи. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science.

Ученые отметили, что световое загрязнение, которое нарушает циркадные ритмы и экосистемы по всему миру, имеет особенно серьезные последствия для растений, которые зависят от света осуществления фотосинтеза. В частности, исследователи обнаружили, что высокий уровень искусственного света ночью делает листья деревьев более жесткими, что затрудняет их поедание насекомыми.

Научный коллектив пришел к такому выводу в результате анализа почти 5500 листьев, которые были оценены с точки зрения их привлекательности для насекомых и характеристик, на которые может повлиять искусственное освещение, таких как размер, прочность, содержание воды. Ученые дополнительно изучили уровни питательных веществ и химической защиты листьев.

Сравнивая листья из городских и естественных экосистем, исследователи выяснили, что образцы, собранные в городских условиях, демонстрируют меньше признаков повреждения со стороны насекомых. Это означает, что насекомые проявляют к ним меньше интереса. Ученые предположили, что подвергающиеся воздействию искусственного освещения в ночное время деревья могут увеличить продолжительность фотосинтеза, что приводит к усиленному производству структурных соединений листьев и повышению их «волокнистости».

Исследователи объяснили, что изменения в структуре листьев коррелируются с более низкой численностью травоядных насекомых, что в свою очередь может привести к снижению численности хищных насекомых, насекомоядных птиц и других представителей фауны. Такие нежелательные изменения могут стать причиной деградации биологического разнообразия.

Ранее ученые предупредили о нарастающем загрязнении атмосферы вредным озоном.

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