Названы продукты в холодильниках россиян, которые приводят к эмоциональной нестабильности

Отказ от еды, которая привела к развитию пищевой зависимости, может сделать человека раздражительным, агрессивным, слезливым, эмоционально нестабильным и привести к повышению тревожности. Такой эффект могут вызвать любые продукты питания, – рассказал «Газете.Ru» врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Олег Гладышев.

«В нашей нервной системе есть рецепторы, которые отвечают за наше хорошее настроение. Когда мы начинаем употреблять пищу, которая нам нравится, то они раздражаются, и мы получаем удовольствие. Потом эти рецепторы адаптируются к объему пищи, которая вызывает их раздражение, и, чтобы снова получить удовольствие, нужно съесть еще больше еды. Но стоит начать ограничивать, прекратить «баловать» себя, через какое-то время возникает «синдром отмены», а это раздражительность, вспыльчивость, бессонница, гневливость, утомляемость», – рассказал врач.

По словам Гладышева, такой эффект могут вызвать все продукты питания, однако чаще всего зависимость вызывают сладкое и мучное из-за большого количества быстрых углеводов в их составе.

«Такие углеводы быстро «идут в дело» и практически сразу успокаивают, расслабляют, «опьяняют» и человек получает удовольствие. У каждого этот «чудо-продукт» будет свой: у кого-то мучное, сладкое, а у кого-то мясо, соленые продукты, рыба или кофе. Так формируется зависимость, человек начинает есть эти продукты в неограниченных количествах», – рассказал Гладышев.

Побороть это влечение можно, переключив свое внимание на другое, более полезное, что способно вытеснить пищевую зависимость, например, занятия спортом или любым хобби. Также можно обратиться за помощью к психологу и диетологу для решения проблемы.

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