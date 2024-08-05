Описана диета для борьбы с бляшками в сосудах

В борьбе с атеросклеротическими бляшками может помочь изменение рациона, в который следует добавить куркуму, чеснок, жирную рыбу, бобовые, яблоки, лук и другие продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Университетской клинической больницы № 2 Клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, нутрициолог Евгений Батаев.

«Атеросклеротические бляшки сужают просвет артерий, затрудняя кровоток и повышая риск развития инфаркта, инсульта и других серьезных заболеваний. Однако существуют определенные нутриенты, которые могут помочь в борьбе с этой проблемой. Например, омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, снижают уровень триглицеридов в крови и улучшают функцию внутренней выстилки сосудов. Они содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, сардины, а также в льняном масле, чиа и грецких орехах», – рассказал врач.

Также в рацион можно добавить такие антиоксиданты, как витамины С и Е, каротиноиды и полифенолы. Они защищают сосуды от повреждения свободными радикалами и снижают окислительный стресс. Богатыми источниками антиоксидантов являются ягоды, цитрусовые, шпинат, брокколи, морковь, а также зеленый чай, какао.

«Калий — важный минерал для регуляции кровяного давления. Он помогает расслаблять стенки сосудов и противодействует негативному влиянию натрия. Богатыми источниками калия являются бананы, авокадо, шпинат, брокколи, бобовые и картофель. Магний также играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Он содержится в зеленых листовых овощах, орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и бобовых», – заявил Батаев.

Растительные стеролы, по словам врача, тоже помогают бороться с атеросклерозом. Это вещества, структурно похожие на холестерин, которые содержатся в растительных маслах, орехах, семенах и бобовых.

«Чеснок – еще один продукт, полезный для здоровья сосудов. Он содержит аллицин – вещество с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чеснок снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, улучшает функцию эндотелия и снижает агрегацию тромбоцитов. Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает подобными функциями. Кверцетин – это флавоноид, содержащийся в яблоках, луке, чае и какао – тоже обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, снижает окислительный стресс и улучшает функцию эндотелия», – рассказал врач.

Однако не менее важными являются здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, отказ от курения, контроль стресса и своевременное посещение врача. Только сочетание всех этих факторов может обеспечить эффективную профилактику атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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