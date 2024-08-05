Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, помогает ли красота продвигаться по карьерной лестнице

Daily Mail: привлекательная внешность может мешать карьерным достижениям женщин

close
100%
Shutterstock

Красивые женщины часто воспринимаются окружающими как менее компетентные и не заслуживающие доверия лидеры. Кроме того, предполагается, что обладательница привлекательной внешности будут использовать ее для манипулирования людьми. Об этом изданию Daily Mail рассказала Венди Патрик, адвокат по уголовным делам и поведенческий аналитик из Бизнес-колледж Фаулера при Университете Сан-Диего (США).

Эксперт рассказала, что ученые не раз обнаруживали у привлекательной внешности дополнительные плюсы. Исследование, проведенное в Гарварде в 2022 году, показало, что красивые люди с большей вероятностью успешно пройдут собеседование при приеме на работу и будут зарабатывать больше денег по сравнению с остальными. Кроме того, ученые Польской академии наук подтвердили, что люди, которые были признаны привлекательными в подростковом возрасте, часто зарабатывают больше своих родителей в течение трудовой жизни.

Однако эти преимущества были гораздо сильнее выражены у мужчин, чем у женщин. По словам Патрик, красивые женщины кажутся менее заслуживающими доверия. Кроме того, иногда они воспринимаются окружающими как некомпетентные, манипулятивные и «угрожающие».

Первое исследование, опубликованное в 2012 году профессором Сюзанной Браун, специализирующеся на психологии и лидерстве в бизнес-школе Даремского университета в Великобритании, показало, что навыки привлекательных женщин недооценивают при приеме на «мужскую» работу, такую как строительство. В 2018 году ученые Университета штата Вашингтон установили, что в коллективе женщины считаются ненадежными и менее честными.

Исследователи предположили, что люди обоих полов могут испытывать беспокойство по поводу того, что красивые женщины будут использовать свою внешность для манипулирования людьми, в основном мужчинами.

Патрик добавила, что привлекательные женщины с большей вероятностью будут сексуально объективированы в трудовом коллективе. Это может привести к опасным и непрофессиональным ситуациям в рабочей среде.

Ранее ученые выяснили, что красивые люди живут заметно дольше некрасивых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами