Стало известно, помогает ли красота продвигаться по карьерной лестнице

Красивые женщины часто воспринимаются окружающими как менее компетентные и не заслуживающие доверия лидеры. Кроме того, предполагается, что обладательница привлекательной внешности будут использовать ее для манипулирования людьми. Об этом изданию Daily Mail рассказала Венди Патрик, адвокат по уголовным делам и поведенческий аналитик из Бизнес-колледж Фаулера при Университете Сан-Диего (США).

Эксперт рассказала, что ученые не раз обнаруживали у привлекательной внешности дополнительные плюсы. Исследование, проведенное в Гарварде в 2022 году, показало, что красивые люди с большей вероятностью успешно пройдут собеседование при приеме на работу и будут зарабатывать больше денег по сравнению с остальными. Кроме того, ученые Польской академии наук подтвердили, что люди, которые были признаны привлекательными в подростковом возрасте, часто зарабатывают больше своих родителей в течение трудовой жизни.

Однако эти преимущества были гораздо сильнее выражены у мужчин, чем у женщин. По словам Патрик, красивые женщины кажутся менее заслуживающими доверия. Кроме того, иногда они воспринимаются окружающими как некомпетентные, манипулятивные и «угрожающие».

Первое исследование, опубликованное в 2012 году профессором Сюзанной Браун, специализирующеся на психологии и лидерстве в бизнес-школе Даремского университета в Великобритании, показало, что навыки привлекательных женщин недооценивают при приеме на «мужскую» работу, такую как строительство. В 2018 году ученые Университета штата Вашингтон установили, что в коллективе женщины считаются ненадежными и менее честными.

Исследователи предположили, что люди обоих полов могут испытывать беспокойство по поводу того, что красивые женщины будут использовать свою внешность для манипулирования людьми, в основном мужчинами.

Патрик добавила, что привлекательные женщины с большей вероятностью будут сексуально объективированы в трудовом коллективе. Это может привести к опасным и непрофессиональным ситуациям в рабочей среде.

Ранее ученые выяснили, что красивые люди живут заметно дольше некрасивых.