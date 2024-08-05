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Ученые объяснили, почему люди видят лица в неодушевленных предметах

PsySci: распознавание лиц в предметах связано с эволюцией человека

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Bellbrook holsteins

Ученые из Квинслендского университета в Австралии установили, что способность мозга находить в различных формах сходство с человеческими лицами в прошлом позволяла человеку быстрее устанавливать социальные связи и защищаться от угроз. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science (PsySci).

Способность узнавать лица в неодушевленных объектах и явлениях природы называется парейдолией. Эта способность наблюдается не только у людей с нарушениями восприятия, но и у абсолютно здоровых людей. Исследование австралийских ученых показало, что мы распознаем похожие на лица формы на объектах, используя те же механизмы, что и для реальных человеческих лиц. Кроме того, мозг способен определять пол и эмоции у этих «лиц».

Ученые пришли к выводу, что эта способность связана с эволюцией человека. На протяжении тысячелетий мозг развивался, чтобы улучшить взаимодействие в обществе. Это позволяло людям быстрее распознавать лица, что играло важную роль в установлении социальных связей друг с другом.

Иногда, однако, наш мозг допускает ошибки и «запускает» ложное распознавание — мы видим лица там, где их на самом деле нет. Это психический процесс, направленный на выявление потенциальных опасностей, встречающихся в окружающей среде.

Эксперимент подтвердил, что легче всего люди распознают выражение радости. При этом счастливые выражения чаще ассоциируются с женщинами, а строгие или сердитые — с мужчинами.

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