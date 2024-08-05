В России обосновали использование иван-чая для косметики

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) представили научные данные для использования иван-чая (кипрея узколистного) в качестве перспективного сырья для производства косметики, направленной на импортозамещение. Об этом пишет ТАСС.

Исследования показали, что вещества, содержащиеся в стеблях этого растения, помогают защищать кожу от потери эластичности и преждевременного старения, отметили в пресс-службе вуза.

«Исследование, в работе на которым участвовал доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности вуза, доцент кафедры фундаментальной медицины НГУ Михаил Суботялов, показало, что кипрей узколистный (Epilobium angustifolium) может являться ценным сырьем для производства биологически активных веществ, необходимых в косметической промышленности», — уточнили в учреждении.

Стало известно, что в биомассе иван-чая содержится 16 аминокислот, из которых шесть являются незаменимыми. Флавоноиды и фенольные кислоты, извлекаемые из кипрея, обладают выраженным антиоксидантным действием, защищая кожу от старения.

Этаноловый экстракт кипрея показал высокую противовоспалительную активность, он — не токсичен. Это особенно важно для косметических средств, предназначенных для борьбы с воспалениями, вызванными активностью кожных бактерий, что актуально для подростков.

Экстракты иван-чая могут быть использованы в различных косметических продуктах для ухода за жирной кожей и волосами.

Как рассказали в институте, исследование подтвердило эффективность наружного применения кипрея, что делает его основой для создания косметологических препаратов.

«Это отличный пример импортозамещения дорогостоящих косметологических технологий», — подчеркнул Суботялов.

До этого исследования полезные свойства иван-чая рассматривались преимущественно в контексте внутреннего применения, так как из высушенных побегов растения готовят традиционный чай.

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