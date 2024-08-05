Ученые обнаружили рекордное уменьшение ледников

Ученые Бостонского колледжа обнаружили, что тропические высокогорные ледники уменьшились до рекордно маленьких размеров за последние 11,7 тысячи лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В ходе исследования специалисты провели анализ данных о коренной породе четырех ледников в Андах, установив, что скорость их отступления оказалась выше, чем сообщалось до этого.

Ученые выяснили химический состав коренной породы, недавно обнажившейся перед отступившими ледниками. Результаты показали, что ледники начали таять лишь в последние несколько десятилетий. По словам исследователей, такая тенденция связана с глобальным потеплением.

Исследователи отмечают, что тропические ледники находятся на грани исчезновения, а их отступление может произойти значительно быстрее, чем предполагалось.

До этого сообщалось, что канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что естественные силы Земли могут существенно снизить повышение уровня моря. Произойти это может при условии сокращения парниковых выбросов в ближайшие десятилетия.

Ранее ученые выяснили, как климатический феномен Эль-Ниньо влияет на льды Антарктиды.