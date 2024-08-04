Вдыхание водорода может смягчить утомление после нагрузки

Ученые из США и Китая установили, что вдыхание газа, обогащенного водородом, смягчает усталость после физической нагрузки. Об этом сообщает PCR.News.

В исследовании приняли участие 24 здоровых взрослых мужчины. Ученые измерили их максимальную мощность и максимальное время езды на велотренажере. Затем участники в течение 60 минут дышали обычным воздухом или газовой смесью с отношением кислорода к водороду 2:1. Ни пациенты, ни ученые не знали, какую смесь получает тот или другой человек. Это позволило уменьшить влияние самовнушения пациентов или предвзятости авторов.

После дыхания через ингалятор участники вернулись на тренажер. Вдыхание газа с водородом уменьшило усталость и повысило частоту вращения педалей в течение последних 30 секунд. Лучшая выносливость была подтверждена анализами крови.

Ученые предполагают, что вдыхание водорода уменьшило окислительное повреждение митохондрий. Эти части клетки отвечают за выработку клеточной энергии и важны для нормальной работы мышц.

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