Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдыхание водорода может смягчить утомление после нагрузки

PCR.News: ингаляции с водородом смягчили утомление мужчин после велотренажера

close
100%
Shutterstock

Ученые из США и Китая установили, что вдыхание газа, обогащенного водородом, смягчает усталость после физической нагрузки. Об этом сообщает PCR.News.

В исследовании приняли участие 24 здоровых взрослых мужчины. Ученые измерили их максимальную мощность и максимальное время езды на велотренажере. Затем участники в течение 60 минут дышали обычным воздухом или газовой смесью с отношением кислорода к водороду 2:1. Ни пациенты, ни ученые не знали, какую смесь получает тот или другой человек. Это позволило уменьшить влияние самовнушения пациентов или предвзятости авторов.

После дыхания через ингалятор участники вернулись на тренажер. Вдыхание газа с водородом уменьшило усталость и повысило частоту вращения педалей в течение последних 30 секунд. Лучшая выносливость была подтверждена анализами крови.

Ученые предполагают, что вдыхание водорода уменьшило окислительное повреждение митохондрий. Эти части клетки отвечают за выработку клеточной энергии и важны для нормальной работы мышц.

Ранее россиянам рассказали, кому нужно сходить к врачу перед началом тренировок в зале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами