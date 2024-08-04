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Изменение формы ногтей может указывать на рак легкого

Daily Mail: быстрый домашний тест может выявить рак легкого у некоторых людей

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John B Hewitt/Shutterstock/FOTODOM

Симптом барабанных палочек (пальцы Гиппократа), который встречается при раке легких, можно выявить с помощью пятисекундного теста. Об этом рассказал Daily Mail.

При заболеваниях легких и сердца возможно утолщение последних фаланг пальцев на руках. При этом меняется форма ногтевых пластин, они становятся похожи на часовые стекла.

Провериться можно с помощью теста «бриллиантового зазора». Для этого нужно сложить ногти указательных (или больших) пальцев правой и левой руки. В норме они должны сомкнуться, образовав зазор в форме бриллианта. Если ногти не получается сомкнуть, нужно обратиться к врачу.

Точные механизмы развития «пальцев Гиппократа» неизвестны. Ученые считают, что это может быть связано с перепроизводством белка VEGF, стимулирующего образование новых кровеносных сосудов. Это приводит к увеличению кровотока к пальцам и скоплению жидкости по всему телу.

Симптом барабанных палочек также встречается при заболеваниях кишечника и щитовидной железы.

Отрицательный результат теста нельзя расценивать как отсутствие рака легкого. Ранее врач предупредил, что опухоль длительно протекает бессимптомно.

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