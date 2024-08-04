Ученые выпустили с дрона десятки тысяч комаров, зараженных губительными бактериями

Международная группа ученых из Всемирной программы по борьбе с комарами разработали новый способ контроля популяций кровососущих насекомых. Он включает в себя доставку множества зараженных бактериями комаров в дикую природу с помощью дронов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Robotics (SciRobot).

Комары переносят множество опасных для людей вирусов, включая лихорадку денге, малярию, лихорадку Западного Нила и другие болезни.

Одним из подходов для борьбы с комарами служит выпуск в природу их сородичей, инфицированных летальными для насекомых бактериями. Однако этот метод сложен, не очень эффективен и может быть опасным.

В новом исследовании команда усовершенствовала методику, спроектировав контейнер для перевозки зараженных комаров с помощью дрона.

Специалисты создали емкость, способную вместить до 160 тыс. комаров и разделенную на небольшие отсеки. Беспилотный летательный аппарат перемещается с места на место, выпуская насекомых партиями по 150 единиц.

Система прошла испытания на острове Фиджи. Результаты показали, что метод хорошо зарекомендовал себя по сравнению с выполнением той же работы вручную. Распределение зараженных комаров значительно сокращало численность переносчиков опасных для людей патогенов в выбранных областях.

Ранее ученые выпустили в дикую природу Гавайских островов миллионы стерильных комаров ради спасения редких птиц.