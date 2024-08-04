Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выпустили с дрона десятки тысяч комаров, зараженных губительными бактериями

SciRobot: испытан метод борьбы с комарами за счет доставки патогенов дронами

close
100%
frank60/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Всемирной программы по борьбе с комарами разработали новый способ контроля популяций кровососущих насекомых. Он включает в себя доставку множества зараженных бактериями комаров в дикую природу с помощью дронов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Robotics (SciRobot).

Комары переносят множество опасных для людей вирусов, включая лихорадку денге, малярию, лихорадку Западного Нила и другие болезни.

Одним из подходов для борьбы с комарами служит выпуск в природу их сородичей, инфицированных летальными для насекомых бактериями. Однако этот метод сложен, не очень эффективен и может быть опасным.

В новом исследовании команда усовершенствовала методику, спроектировав контейнер для перевозки зараженных комаров с помощью дрона.

Специалисты создали емкость, способную вместить до 160 тыс. комаров и разделенную на небольшие отсеки. Беспилотный летательный аппарат перемещается с места на место, выпуская насекомых партиями по 150 единиц.

Система прошла испытания на острове Фиджи. Результаты показали, что метод хорошо зарекомендовал себя по сравнению с выполнением той же работы вручную. Распределение зараженных комаров значительно сокращало численность переносчиков опасных для людей патогенов в выбранных областях.

Ранее ученые выпустили в дикую природу Гавайских островов миллионы стерильных комаров ради спасения редких птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами