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Ученые доказали, что имя человека влияет на его внешность

PNAS: внешность человека с годами подстраивается под имя

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Proceedings of the National Academy of Sciences (2024), Yonat Zwebner et al.

Внешность человека может с годами адаптироваться к его имени. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

В экспериментах приняли участие сотни добровольцев. Им показывали фото людей и просили выбрать подходящие имена из нескольких вариантов. Они часто правильно угадывали имя, но в основном для фото взрослых людей.

Затем ученые проанализировали фото людей с помощью машинного обучения. Оказалось, что тезки часто были похожи внешне. Однако это наблюдалось лишь у взрослых.

Эти данные показывают, что внешность человека может подстраиваться под его имя. В результате люди с одинаковыми именами часто имеют общие черты лица. Чтобы убедиться в этом, ученые «состарили» фотографии детей. Полученные изображения смешали с фото реальных взрослых и показали их добровольцам. Они чаще правильно угадывали имена взрослых людей с настоящих фото, не с искусственно состаренных.

Также ученые проанализировали фото состаренных детей с помощью машинного обучения. Искусственный интеллект нашел у них меньше общих черт лица, чем у настоящих взрослых.

«Похоже, что лица людей могут со временем меняться в соответствии с культурными ожиданиям, связанными с их именами», — заключили авторы.

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