Низкоуглеводная диета неожиданно повлияла на диабетиков

Долгосрочная низкоуглеводная диета помогает снизить концентрацию вредных жиров в крови при сахарном диабете 2 типа. При этом она не влияет на контроль уровня сахара, показало исследование, опубликованное в Journal of Diabetes Investigation.

Ученые провели систематический обзор шести высококачественных работ, в которых изучалось влияние низкоуглеводной диеты на пациентов с диабетом 2 типа. Длительная низкоуглеводная диета не повлияла на уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов. Этот показатель позволяет оценить средний уровень сахара в крови за несколько месяцев.

Также низкоуглеводная диета не повлияла на вес, кровяное давление или уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови пациентов.

Однако ограничение углеводов привело к повышению уровня «хорошего» холестерина — ЛПВП. Они защищают от атеросклероза, снижая риск инсульта и инфаркта. Также у больных уменьшился уровень жиров (триглицеридов) крови.

Авторы заключили, что долгосрочная низкоуглеводная диета может быть полезна для пациентов с диабетом 2 типа и нарушением обмена жиров.

Углеводы — это соединения, которые организм человека использует в первую очередь для получения энергии. Ими богаты сладости, фрукты, выпечка. Традиционно считается, что их нужно строго ограничить при диабете, чтобы не допустить роста уровня сахара.

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