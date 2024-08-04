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Низкоуглеводная диета неожиданно повлияла на диабетиков

J. Diabetes Investig: ограничение углеводов не снизило уровень сахара у диабетиков

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Долгосрочная низкоуглеводная диета помогает снизить концентрацию вредных жиров в крови при сахарном диабете 2 типа. При этом она не влияет на контроль уровня сахара, показало исследование, опубликованное в Journal of Diabetes Investigation.

Ученые провели систематический обзор шести высококачественных работ, в которых изучалось влияние низкоуглеводной диеты на пациентов с диабетом 2 типа. Длительная низкоуглеводная диета не повлияла на уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов. Этот показатель позволяет оценить средний уровень сахара в крови за несколько месяцев.

Также низкоуглеводная диета не повлияла на вес, кровяное давление или уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови пациентов.

Однако ограничение углеводов привело к повышению уровня «хорошего» холестерина — ЛПВП. Они защищают от атеросклероза, снижая риск инсульта и инфаркта. Также у больных уменьшился уровень жиров (триглицеридов) крови.

Авторы заключили, что долгосрочная низкоуглеводная диета может быть полезна для пациентов с диабетом 2 типа и нарушением обмена жиров.

Углеводы — это соединения, которые организм человека использует в первую очередь для получения энергии. Ими богаты сладости, фрукты, выпечка. Традиционно считается, что их нужно строго ограничить при диабете, чтобы не допустить роста уровня сахара.

Ранее ученые выяснили, что жир на руках может быть опасен для здоровья.

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