Найдены продукты, которые повышают риск деменции на 14%

Потребление двух и более порций обработанного красного мяса в неделю повышает риск болезни Альцгеймера на 14%. Об этом сообщает Daily Mail.

В одном из самых надежных на сегодняшний день исследований ученые проанализировали данные более чем 100 тысяч человек. Информацию о них собирали в течение 40 лет, обновляя ее каждые два-три года.

У тех, кто съедал не менее двух порций обработанного красного мяса в неделю, риск деменции был на 14% выше, чем у тех, кто ел его реже трех раз в месяц. Каждая дополнительная порция состаривала умственные способности участников на 1,6 года.

К красному мясу высокой степени обработки относятся сосиски, бекон, колбаса и другие полуфабрикаты. Их употребление также связано с повышенным риском рака кишечника. В новом исследовании необработанное красное мясо, например, говяжий фарш или стейки, не повышало риск деменции.

Ученые считают, что негативное влияние переработанного красного мяса на мозг связано с содержащимися в них нитратами. В организме они превращаются в нитрозамины, которые могут повредить нервные клетки и вызвать воспаление в мозге. Также в них содержится много насыщенных жиров, которые могут откладываться на стенках сосудов. Из-за этого мозг получает меньше питательных веществ из крови. Кроме того, избыток соли в полуфабрикатах повышает кровяное давление, повреждая сосуды.

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