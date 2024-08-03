Биолог рассказала, какие водоросли самые полезные

Водоросли семейства Fucaceae обладают наибольшей питательной ценностью. Об этом изданию The Conversation рассказала Лиэнн Тимпсон, преподаватель микробиологии Ноттингемского университета (Великобритания).

Биолог объяснила, что морские водоросли широко употребляются в Азии и выступают основным ингредиентом многих блюд японской, корейской и китайской кухни. Например, нори (известное как морская капуста) используется для приготовления суши и роллов. Вакаме, или ламинария, часто входят в состав блюд с лапшой (таких как рамен).

Многочисленные исследования показали, что морские водоросли обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами — неустойчивыми химическими частицами. За антиоксидантный эффект отвечают фенольные и флавоноидные соединения. Водоросли также богаты омега-3 жирными кислотами, аминокислотами, клетчаткой, витаминами (А, С и Е) и минералами, такими как медь, цинк и йод.

По словам Тимпсон, к водорослям с наибольшей питательной ценностью относятся бурые, например, ламинария. Множество полезных веществ также содержится в водорослях семейства Fucaceae — Fucus vesiculosus, Fucus spiralis и Fucus serratus.

Биолог подчеркнула, что количество питательных веществ в водорослях зависит от места и сезона сбора. В неблагоприятной среде обитания они могут накапливать токсичные для организма тяжелые металлы, такие как кадмий и ртуть. По этой причине рекомендуется употреблять в пищу только ту продукцию, которая прошла тестирование и была признана безопасной.

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