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Биолог рассказала, какие водоросли самые полезные

The Conversation: водоросли семейства Fucaceae наиболее полезны для здоровья

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Depositphotos

Водоросли семейства Fucaceae обладают наибольшей питательной ценностью. Об этом изданию The Conversation рассказала Лиэнн Тимпсон, преподаватель микробиологии Ноттингемского университета (Великобритания).

Биолог объяснила, что морские водоросли широко употребляются в Азии и выступают основным ингредиентом многих блюд японской, корейской и китайской кухни. Например, нори (известное как морская капуста) используется для приготовления суши и роллов. Вакаме, или ламинария, часто входят в состав блюд с лапшой (таких как рамен).

Многочисленные исследования показали, что морские водоросли обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами — неустойчивыми химическими частицами. За антиоксидантный эффект отвечают фенольные и флавоноидные соединения. Водоросли также богаты омега-3 жирными кислотами, аминокислотами, клетчаткой, витаминами (А, С и Е) и минералами, такими как медь, цинк и йод.

По словам Тимпсон, к водорослям с наибольшей питательной ценностью относятся бурые, например, ламинария. Множество полезных веществ также содержится в водорослях семейства Fucaceae — Fucus vesiculosus, Fucus spiralis и Fucus serratus.

Биолог подчеркнула, что количество питательных веществ в водорослях зависит от места и сезона сбора. В неблагоприятной среде обитания они могут накапливать токсичные для организма тяжелые металлы, такие как кадмий и ртуть. По этой причине рекомендуется употреблять в пищу только ту продукцию, которая прошла тестирование и была признана безопасной.

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