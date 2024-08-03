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Ученые протестировали пересадку кала на пациентах с болезнью Паркинсона

JAMA: протестирована трансплантация фекальной микробиоты при болезни Паркинсона

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Shutterstock

Трансплантация фекальной микробиоты безопасна, но не приводит к значимым улучшениям при болезни Паркинсона. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology.

В эксперименте приняли участие 47 пациентов в возрасте от 35 до 75 лет с разными стадиями болезни Паркинсона. Их случайным образом распределили для трансплантации фекальной микробиоты с помощью колоноскопа или обычной колоноскопии для исключения эффекта самовнушения.

Через шесть месяцев тяжесть болезни Паркинсона не отличалась между группами. У 16 пациентов из группы трансплантации микробиоты наблюдались связанные с ЖКТ симптомы. В группе колоноскопии они были у одного пациента. Ученые призвали к дальнейшим исследованиям трансплантации микробиоты.

До этого профессор Морозов рассказал «Газете.Ru», что пересадка фекальной микробиоты эффективна при заболеваниях кишечника. По его словам, в будущем она может найти место в терапии нейродегенеративных заболеваний и рака.

Ранее сообщалось, что анализ крови может выявить раннюю болезнь Паркинсона.

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