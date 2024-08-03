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Невролог назвала факторы риска развития болезни Альцгеймера

Невролог Мартынов назвал факторы риска развития болезни Альцгеймера

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Врач-невролог Владимир Мартынов заявил, что в группе риска развития болезни Альцгеймера находятся больные диабетом, дислипидемией, гипертонической болезнью, а также люди, злоупотребляющие курением и алкоголем. Его слова передает РИА Новости.

«Для снижения риска необходимо проводить лечение основной патологии», — пояснил врач.

Он добавил, что не стоит генетическом характере заболевания, ведь от 5% до 15% случаев заболевания носят наследственный характер.

До этого врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что развитие и поддержка когнитивного резерва — запаса прочности в головном мозге — поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера.

По ее словам, одним из самых эффективных способов для достижения этой цели является образование.

Ранее ученые выяснили, в каком случае рыбий жир не защитит от деменции.

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