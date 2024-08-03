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Врач рассказал о самодиагностике рака

Онколог Гордеев рекомендовал не увлекаться самодиагностикой рака

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Обнаружить рак самостоятельно возможно только на поздней стадии, поэтому важно проходить медицинские осмотры. Об этом «Известиям» рассказал врач-онколог Евгений Гордеев.

Симптомы рака зависят от типа опухоли и в большинстве случаев появляются на поздней стадии. Стоит следить за состоянием подкожной клетчатки, чтобы вовремя выявить рак молочной железы. Также нужно обращать внимание на изменения родинок и общего состояния: есть ли аппетит, энергия, не появились ли проблемы с дыханием. Однако самостоятельный осмотр или самоназначение генетических и других анализов не заменят медицинскую помощь.

«Современные методы диагностики, включая онкомаркеры, играют ключевую роль в обнаружении рака. Например, онкомаркер СА-62 используется для диагностики, но для правильной интерпретации его результатов необходимы знания и опыт, которые есть только у врачей», — подчеркнул онколог.

До этого ученые выяснили, что прием аспирина может быть связан со снижением риска развития рака кишечника. Однако защитный эффект наблюдался только у людей, ведущих нездоровый образ жизни. Также неизвестно, перевешивает ли польза от приема аспирина его опасные для жизни побочные эффекты.

Ранее врач рассказала о вреде гематогена.

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