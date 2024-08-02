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Врач рассказала, зачем протирать столики в транспорте салфетками

Врач Сережина рекомендовала протирать столики в транспорте спиртовыми салфетками

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Shutterstock/Vitalii Matokha

В летнем путешествии лучше принять дополнительные меры по профилактике отравлений: протирать столики в транспорте спиртовыми салфетками, использовать бутилированную воду даже для чистки зубов и избегать некоторых готовых блюд. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Несмотря на необходимость прохождения медицинских проверок, в разгар туристического сезона на работу могут выйти сотрудники, не прошедшие должный контроль. Поэтому лучше перестраховаться и, например, протирать столики в поездах спиртовыми салфетками», — пояснила врач.

При сомнении в качестве водопроводной воды лучше использовать бутилированную, в том числе для чистки зубов. Фрукты и овощи (в том числе бананы, арбузы и дыни) лучше мыть кипяченой водой, используя специальные моющие средства. После купания в любых водоемах нужно принять душ и прополоскать рот.

В жару лучше избегать готовых блюд со сложным составом или с сырыми продуктами, например, тартара, шаурмы, салатов, рыбы и морепродуктов. Не стоит ориентироваться на вкус еды: она не всегда портится при размножении микробов.

В ресторанах и кафе повара должны быть в форме и шапочках, а перчатки не обязательны.

«Небольшой лайфхак — судить об общем уровне гигиены в заведении с достаточно высокой точностью можно по чистоте туалетной комнаты. Избегайте мест, в которых сотрудник и принимает деньги, и готовит еду. Купюры — один из главных рассадников микробов», — рассказала Сережина.

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