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Врач рассказала, как подготовить здоровье к отпуску

Врач Сережина: перед путешествием нужно посетить терапевта, лора и стоматолога

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Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Перед летним путешествием следует проверить здоровье, чтобы избежать дорогостоящего лечения и испорченного отпуска. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Начать нужно с терапевта: он проведет общий осмотр и при необходимости назначит анализы крови и мочи.

«Он же измерит давление — крайне важно убедиться, что оно в норме, так как перелет и смена климата могут спровоцировать гипертонический криз. Помимо этого, терапевт может направить вас к другому специалисту, если будут показания», — объяснила Сережина.

Также перед отпуском нужно убедиться в здоровье зубов. Лучше записаться на прием за две-три недели до поездки, чтобы успеть пройти лечение.

Не помешает поход к лору, так как серные пробки могут никак не проявляться до попадания в ухо воды. При нырянии они могут разбухнуть и привести к боли и нарушениям слуха. Женщинам стоит посетить гинеколога, добавила врач.

До этого терапевт рассказала, как избежать отравления во время летнего путешествия.

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