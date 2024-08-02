Ученые раскрыли тайну «кричащей» женской мумии

«Кричащая» мумия может принадлежать женщине, которая умерла в агонии 3500 лет назад. О результатах ее исследования сообщает Eurekalert.

В 1935 году американские археологи нашли могилу древнеегипетского архитектора Сенмута, который считается любовником женщины-фараона Хатшепсут. Рядом с ним нашли женщину в черном парике и с двумя кольцами из серебра и золота с изображением скарабея. Волосы женщины были окрашены хной и можжевельником. Длинный парик содержал кварц, магнетит и минерал альбит, вероятно, чтобы придать волосам черный цвет.

Рот женщины был широко открыт. Ученые полагали, что это может быть связано с некачественным бальзамированием. Новое исследование показало, что для создания мумии использовали дорогостоящие ингредиенты: можжевельник из восточного Средиземноморья и ладан из Восточной Африки или южной Аравии. Также оказалось, что женщине не удаляли внутренние органы. Это было сюрпризом, поскольку классический метод мумификации в то время включал удаление всех органов кроме сердца.

Редкость ингредиентов для бальзамирования исключала небрежность мастеров, которые могли просто не закрыть ей рот. Вероятно, женщина кричала от агонии в момент смерти. Мышцы ее челюсти могли быть скованы трупным спазмом, что и объясняет ее выражение лица.

Мумии не хватало нескольких зубов. Компьютерная томография выявила признаки резорбции (рассасывания) десны. Судя по ним, женщине удалили несколько зубов при жизни. Ее рост на момент смерти составлял 1,54 м. Строение костей указывает на то, что ей было около 48 лет. Она страдала от легкого артрита позвоночника.

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