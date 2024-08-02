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Названа неочевидная причина увеличения объема талии

DailyMail: стресс негативно влияет на обмен веществ, приводя к увеличению живота

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Повышенный уровень гормона стресса кортизола сбивает цикл сна и бодрствования, а также негативно влияет на пищеварение и усвоение питательных веществ, приводя к увеличению объема талии. Об этом изданию Daily Mail рассказала врач-диетолог Кристен Стравидис.

По словам врача, стероидный гормон кортизол, который образуется в коре надпочечников, регулирует стресс в организме человека, воздействуя на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и обмен микронутриентов. Стравидис объяснила, что переизбыток кортизола нарушает баланс других гормонов, играющих роль в здоровье волос. Также кортизол обладает способностью повышать уровень сахара в крови, что грозит увеличением веса и сахарным диабетом.

Диетолог рассказала, что пребывание в постоянном стрессе вызывает сбои в процессе пищеварения. Эмоциональные перегрузки ведут к увеличению аппетита и менее тщательному пережевыванию пищи. Плохо пережеванная пища хуже усваивается и провоцирует вздутие живота. В сочетании с повышенным уровнем сахара в крови это может стать причиной развития так называемого «кортизолового ожирения» — увеличения объема талии, возникшего под влиянием гормона стресса.

Ранее стало известно, о каком опасном заболевании может говорить вздутие живота.

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