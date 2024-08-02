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Дождевые черви вдохновили ученых на создание гибкого пластыря для сердца

Science: разработан эластичный гидрогель для восстановления внутренних органов

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University of Colorado at Boulder

Американские ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере создали новый способ 3D-печати эластичного состава, который можно использовать в качестве пластыря для суставов и внутренних органов, включая сердце. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

В качестве основы для материала команда использовала гидрогель, который уже используют для изготовления искусственных тканей, органов и имплантов.

По словам специалистов, дизайн вещества был вдохновлен дождевыми червями, которые способны легко запутываться и распутываться, обладая как твердыми, так и жидкими свойствами. Предыдущие изыскания показали, что включение схожим образом переплетенных цепочек молекул может сделать их более жесткими.

Новый метод печати представляет собой ряд этапов, позволяющий переплести длинные молекулы внутри 3D-печатных материалов. Затем ученые растянули и нагрузили этим материалы в лаборатории и обнаружили, что получившиеся волокна оказались значительно прочнее аналогов, созданных с помощью стандартной 3D-печати.

Исследователи рассчитывают, что их разработка позволит печатать изделия для исправления дефектов сердца, доставки регенерирующих препаратов в органы и хрящи, восстановления поврежденных межпозвоночных дисков и других процедур.

Ранее ученые создали новый способ регенерации хрящей.

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