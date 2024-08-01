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Названа причина развития рака легких у некурящих

Nature: загрязненные частицы воздуха частицами PM2.5 повышают риск рака легких

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Freepik

Ученые из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона, показали, что повышенная концентрация частиц PM2.5 в воздухе увеличивает риск немелкоклеточного рака легких с мутациями в гене EGFR у некурящих людей. Результаты опубликованы в журнале Nature.

По словам ученых, мельчайшие частицы загрязненного воздуха под названием PM2.5, могут активировать «спящие» мутации в клетках легких некурящих людей, что в конечном итоге приводит к развитию рака. Частицы PM2.5 могут иметь различное происхождение, например, минеральные соли, сажу, резину, песок и асфальт, соединения тяжелых металлов, пыльцу растений, продукты жизнедеятельности микроорганизмов, бактерии, мельчайшие капельки жидкостей и газы.

Лабораторные исследования образцов легочной ткани подтвердили, что частицы PM2.5 вызывают изменения в клетках дыхательных путей с мутациями в генах EGFR и KRAS. Нежелательные варианты этих генов коррелируют с повышенным риском развития рака легких. Частицы PM2.5 стимулируют воспалительный ответ макрофагов (энергетических станций клеток) и переход клеток эпителия легких в состояние, подобное стволовым клеткам.

Ученые также обнаружили, что даже при отсутствии злокачественных новообразований 18-33% образцов нормальной ткани легких, предоставленных добровольцами, содержали мутации в генах EGFR и KRAS. Это означает, что у многих людей есть «спящие» мутации, которые могут активизироваться при неблагоприятном воздействии окружающей среды.

Исследователи установили, что блокирование воспалительного белка IL1B может предотвратить образование опухолей, вызванных частицами PM2.5, у мышей. Это открывает возможности для разработки новых методов профилактики и лечения онкологических заболеваний легких.

Ранее врач рассказал о бессимптомной стадии рака легких.

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