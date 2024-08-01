Ученые выяснили, как ожирение вредит здоровью сердца

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что ожирение повышает риск развития сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

Для проведения эксперимента исследовательская группа использовала образцы мышечной ткани миокарда 25 страдающих ожирением или диабетом добровольцев, у которых была диагностирована сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ). При ХСНсФВ сократимость сердца пациента практически не нарушена и фракция выброса (показатель эффективности работы) левого желудочка сердца сохранена.

Ученые исследовали образцы ткани с помощью электронного микроскопа, который показывает мышечную структуру при очень большом увеличении. После этого структурные особенности сердечной ткани людей с ХСНсФВ сравнили с таковыми у 14 здоровых доноров.

Оказалось, что у наиболее тучных людей с сердечной недостаточностью митохондрии (энергетические компоненты клеток) были увеличены в размерах, а их структура повреждена. Кроме того, в митохондриях участников с большим избыточным весом ученые обнаружили множество жировых капель. Такие нежелательные изменения у лиц с меньшим лишним весом и диабетом были выражены менее ярко.

Ученые объяснили, что энергию, необходимую для работы сердечной мышцы, поставляют митохондрии. Сбои в их работе могут привести к нарушению протекания обменных процессов и развитию различных заболеваний.

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