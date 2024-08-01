Препарат для похудения на 50% замедлил потерю объема мозга у больных деменцией

Препарат для снижения веса Лираглутид может замедлить ухудшение состояния при болезни Альцгеймера. Он уменьшил потерю объема мозга у людей с болезнью Альцгеймера почти на 50%, сообщает MedicalXpress.

Лираглутид входит в группу агонистов ГПП-1, к которым относятся препараты Вегови и Оземпик на основе семаглутида. Их разработали для лечения диабета 2-го типа, но также они произвели революцию в терапии ожирения.

В новом исследовании приняли участие 200 пациентов с болезнью Альцгеймера. Лираглутид значительно замедлил потерю ткани мозга и умственных способностей по сравнению с препаратом-пустышкой (плацебо). Препарат защитил зоны мозга, которые контролируют память, обучение, язык и принятие решений. После года лечения ухудшение этих функций замедлилось на 18%. Потеря объема мозга была на 50% меньше, чем в группе плацебо.

Точный механизм действия Лираглутида неизвестен. Ученые считают, что он может защищать мозг, смягчая воспаление или повышая чувствительность клеток к инсулину. Также он может повышать устойчивость нервных клеток к воздействию болезни Альцгеймера или улучшать общение между нервными клетками мозга.

Поскольку Лираглутид и его аналоги уже одобрены для лечения ожирения и диабета, их перепрофилирование для больных деменцией может быть быстрым. Результаты нового этапа испытаний будут готовы к концу 2025 года.

Ранее в оливках нашли вещество, которое снижает уровень сахара и помогает похудеть.