Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Препарат для похудения на 50% замедлил потерю объема мозга у больных деменцией

MedicalXpress: аналог Оземпика замедлил потерю объема мозга при деменции на 50%

close
100%
Depositphotos

Препарат для снижения веса Лираглутид может замедлить ухудшение состояния при болезни Альцгеймера. Он уменьшил потерю объема мозга у людей с болезнью Альцгеймера почти на 50%, сообщает MedicalXpress.

Лираглутид входит в группу агонистов ГПП-1, к которым относятся препараты Вегови и Оземпик на основе семаглутида. Их разработали для лечения диабета 2-го типа, но также они произвели революцию в терапии ожирения.

В новом исследовании приняли участие 200 пациентов с болезнью Альцгеймера. Лираглутид значительно замедлил потерю ткани мозга и умственных способностей по сравнению с препаратом-пустышкой (плацебо). Препарат защитил зоны мозга, которые контролируют память, обучение, язык и принятие решений. После года лечения ухудшение этих функций замедлилось на 18%. Потеря объема мозга была на 50% меньше, чем в группе плацебо.

Точный механизм действия Лираглутида неизвестен. Ученые считают, что он может защищать мозг, смягчая воспаление или повышая чувствительность клеток к инсулину. Также он может повышать устойчивость нервных клеток к воздействию болезни Альцгеймера или улучшать общение между нервными клетками мозга.

Поскольку Лираглутид и его аналоги уже одобрены для лечения ожирения и диабета, их перепрофилирование для больных деменцией может быть быстрым. Результаты нового этапа испытаний будут готовы к концу 2025 года.

Ранее в оливках нашли вещество, которое снижает уровень сахара и помогает похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами