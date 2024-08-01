Врачи рассказали, когда лучше использовать зубную нить

Использование зубной нити перед чисткой зубов щеткой выступает эффективным способом гигиены, поскольку первая лучше удаляет крупные частицы пищи. Однако строгих рекомендаций на этот счет нет. Об этом изданию Life Science рассказали стоматолог и Наоми Лейн и Чавала Харрис из США.

Специалисты уточнили, что очищать зубы нитью нужно раз в день. По мнению доктора Харрис, использование нити перед очищением зубов щеткой — довольно логичное решение. Врач объяснила, что нить эффективнее очищает межзубные промежутки, что впоследствии позволяет активным компонентам зубной пасты (таким как фтор) легче достигать труднодоступных мест.

Доктор Лейн добавила, что у очистки зубов нитью по завершении основного этапа гигиены также есть преимущества. Врач рекомендует применять нить вечером. Дело в том, что ночью в полости рта человека образуется меньше слюны, что препятствует эффективному естественному самоочищению зубов. Присутствие в межзубных промежутках частиц пищи ночью может повысить риск образования кариозных полостей.

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