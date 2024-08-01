Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые назвали лучшие лечебные травы для самостоятельного сбора

В ПНИПУ перечислили дикие лекарственные растения, укрепляющие здоровье

close
100%
Birgit Reitz-Hofmann/olko1975/Lukeriya/Shutterstock/FOTODOM

Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее полезные дикие растения с лекарственным эффектом, которые можно самостоятельно найти за городом или на даче. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты уточнили, что к началу августа травы наполняются лечебными веществами. Сбор и применение таких дикокросов позволит укрепить иммунитет перед осенним и зимним периодом.

Лидером рейтинга лекарственных трав по версии экспертов Пермского Политеха оказался василек синий. Этот полевой цветок растет в полях и на загородных участках. Лекарственную ценность представляют его соцветия. Они содержат антоцианы, обладающие противоспалительным действием. Кроме того, василек богат эфирными маслами и антиоксидантами, укрепляющими иммунитет. Наконец, цветок можно применять в качестве мочегонного средства.

Второе место ученые отдали тысячелистнику обыкновенному, который растет в лесах, вблизи дорог и на дачах. Верхушки этого растения насыщены эфирными маслами, витамином К (улучшает свертываемость крови), антисептиком бетоницином и тритерпеновыми спиртами, защищающими от рака. Тысчелистник помогает остановить кровотечение, а также улучшает пищеварение.

Третье место заняла душица обыкновенная. Она встречается в умеренно сухих лесах, на опушках, склонах оврагов и суходольных лугах. Цветки душицы собирают в середине августа, когда они наполняются эфирными маслами и тимолом — природным противовоспалительным и болеуталяющим соединением.

Также за городом можно найти такие лекарственные травы, как змеевик, бессмертник, солодку, трилистник и донник.

В ПНИПУ призвали соблюдать осмотрительность при сборе дикоросов и остерегаться таких ядовитых растений, как ландыш, вороний глаз, волчье лыко и воронец. Чтобы не ошибиться, полезно держать под рукой справочник или фотографии опасных видов флоры.

Ученые напомнили, что любые травы нужно собирать не ближе 300 метров от автодорог, а также избегать даров природы с территорий вблизи промышленных предприятий и фермерских хозяйств и из городской черты.

Ранее исследователи назвали натуральное средство от крапивных ожогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами