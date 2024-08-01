Установлено, как два бокала вина или две бутылки пива влияют на внимание

Исследователи российского разработчика нейротехнологий Neiry установили, что умеренные дозы алкоголя (две бутылки пива или два бокала вина) не влияют на когнитивные функции и продуктивность человека на следующий день. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Neiry.

Ранее исследования фокусировались только на моменте сильного алкогольного опьянения или серьезного похмелья: тогда ученые выяснили, что интоксикация снижает тормозной контроль, ухудшает внимание и память.

В новом исследовании приняли участие 27 респондентов, которые не страдают алкогольной зависимостью. Привычная доза алкоголя для половины из них — четыре стандартные порции, что, согласно классификации ВОЗ, соответствует двум бутылкам пива или двум бокалам вина. Некоторые респонденты выпивали за раз до 10 порций (это примерно 1 бутылка вина объемом 0,7 литра), а другие — только 1 порцию (60 мл вина).

Все участники проходили когнитивное тестирование дважды. Первый раз — за день до употребления алкоголя, второй — на следующий день. Во время тестирования использовались нейроинтерфейсы Neiry, которые в реальном времени измеряли волновую активность мозга в процессе тестирования, велась непрерывная запись ЭЭГ.

В результате ни в одном из проведенных тестирований не было обнаружено достоверных различий ни в результатах когнитивного тестирования, ни в характеристиках ЭЭГ. Даже те, кто употребили больше стандартных порций, не испытывали какого-то ощутимого влияния на когнитивные функции.

Отсутствие различий может свидетельствовать о том, что привычная доза алкоголя никак не повлияла на когнитивные функции регулярно выпивающих участников эксперимента на следующий день.

«Когда мы задумывали этот эксперимент, наша гипотеза заключалась в том, что на следующий день после употребления пары бокалов вина у людей выражено снижаются когнитивные способности, что можно будет заметить как во время выполнения тестов, так и на ЭЭГ-метриках. Но негативного влияния на когнитивные способности мы не обнаружили. И это, конечно, порождает много вопросов для дискуссии. С помощью девайсов Neiry мы продолжим изучать влияние разных состояний на мозг, и я уверен, что впереди нас ждет много открытий», — рассказал «Газете.Ru» глава компании Александр Панов.

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