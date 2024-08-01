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Врач рассказала, почему вредно увлекаться подсчетом шагов

HNews: отслеживание количества пройденных шагов может усиливать стресс

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Depositphotos

Зацикленность на отслеживании ежедневно совершаемых шагов может повысить уровень стресса и тревоги, а также привести к орторексии. Об этом изданию HealthNews (HNews) рассказала психотерапевт Шерил Гроскопф из США.

Врач отметила, что в тенденции к отслеживанию количества дневных шагов нет ничего плохого. Использование шагомеров и фитнес-браслетов помогает людям оставаться физически активными и поддерживать здоровый вес. Кроме того, ходьба снимает стресс и улучшает настроение.

Тем не менее благотворный эффект от прогулок проявляется только тогда, когда человек не старается соответствовать недостижимым стандартам активности. Постоянное беспокойство о количестве шагов не только не приносит пользы здоровью, но и усугубляет тревогу. По словам Гроскопф, привычка ежедневно контролировать достижение цели подвижности заставляет организм вырабатывать гормоны стресса, такие как кортизол. Это может негативно повлиять на физическое и психическое благополучие.

Психотерапевт добавила, что чрезмерное увлечение прогулками и тренировками может спровоцировать развитие нервной орторексии — навязчивой одержимости здоровым образом жизни.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия, врач рекомендует ориентироваться на установленные «нормы» активности, а на сигналы организма. При сильной усталости лучше отдохнуть, однако потребность в движении также не стоит игнорировать.

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