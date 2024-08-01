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Врач рассказал, какие краски для волос безопасны для здоровья

Everyday Health: временные краски для волос наиболее безопасны для здоровья

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Shutterstock

Химические вещества в перманентных красках для волос могут вызывать аллергические реакции, проблемы с дыханием или кожные раздражения. Более щадящим способом смены имиджа будет применение временных красок, смывающихся за одно-два мытья головы. Об этом изданию Everyday Health рассказал калифорнийский гинеколог-онколог Джошуа Г. Коэн.

Врач уточнил, что сейчас нет четких научных доказательств тому, что химические вещества в красках для волос могут провоцировать развитие рака. Однако применение перманентных красок (которые обеспечивают стойкое окрашивание в выбранный оттенок и осветление волос путем), проникающих глубоко в стержень волоса, связано с определенными рисками — возникновением аллергических реакций и кожными раздражениями. Также при попадании этих средств в глаза и даже вдыхании паров могут появиться трудности с дыханием.

Врач отметил, что полуперманентные аналоги частично проникают в стержни волос и остаются там до тех пор, пока мытье головы не будет произведено 5-10 раз. Такие краски менее стойкие, но более щадящие. Самым безопасным вариантом выступает применение временных красок, смывающихся с волос за один-два раза.

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