Стало известно, у каких курильщиков в четыре раза выше риск рака легкого

Люди, которые и вейпят, и курят, в четыре раза чаще болеют раком легких, чем те, кто только курит. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Oncology Research and Therapy (J Oncol Res).

В 2020 году 1,8 млн летальных исходов произошли из-за рака легкого. 87% из них могли быть напрямую связаны с постоянным курением табака. Новое исследование впервые показало, что курение в сочетании с вейпингом опаснее, чем курение само по себе.

Ученые проанализировали данные пяти тысяч человек с раком легкого и 27 тысяч здоровых людей. Вейпинг в сочетании с курением сигарет в восемь раз чаще встречался у людей с раком легкого.

Также данные показали, что риск развития рака легкого был в четыре раза выше среди тех, кто совмещал вейпинг и курение, по сравнению с теми, кто только курил.

«Большинство людей знают, что табачный дым содержит канцерогенные вещества, но о канцерогенности вейпов известно меньше. Это исследование представляет четкие доказательства того, что вейпинг в дополнение к курению может увеличить риск рака легкого. Это особенно тревожно, учитывая популярность этих продуктов у молодежи», — отметили ученые.

Ранее врач рассказал, что современные методы позволяют выявить рак легкого на ранней стадии.