Бобовые, зеленый чай и куркума защищают от рака, выяснили ученые

Ученые из Университета Патанджали (Индия) установили, что жирная рыба, куркума, бобовые, цельные злаки, фрукты, овощи, зеленый чай и крестоцветные овощи богаты полезными веществами, обладающими антиканцерогенными свойствами. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Screening and Prevention (CSaP).

Работа ученых представляет собой научный обзор — она основана на результатах предыдущих исследований на тему пользы правильного питания в рамках стратегий профилактики и лечения рака. Исследователи из Индии сосредоточились на поиске конкретных питательных веществ, снижающих риск онкологических заболеваний.

Результаты обзора показали, что выраженными антиканцерогенными свойствами обладают несколько групп продуктов. Фрукты, овощи, фасоль, чечевица и зеленый чай содержат много витаминов и минералов, а также антиоксидантов — растительных соединений, защищающих клетки организма от повреждений. Цельное зерно (коричневый рис, овес, цельнозерновой хлеб) богаты клетчаткой, которая помогает выводить канцерогены из организма и регулировать уровень сахара в крови.

Не менее важна для здоровья жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины), в составе которой много омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и препятствуют росту опухолей. Крестоцветные овощи (брокколи, цветная и брюссельская капуста) содержат сульфорафан — вещество, которое также способно уничтожать раковые клетки. Некоторые специи, такие как куркума, могут предотвращать онкологические заболевания благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам.

Исследователи добавили, что существуют категории продуктов, провоцирующих рак. К ним относятся красное и обработанное мясо, алкоголь, пища с высокой степенью переработки, трансжиры и еда с высоким содержанием добавленного сахара.

Ранее стало известно, какая еда может вызывать рак головы и шеи.