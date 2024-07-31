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Врач перечислил опасные последствия потери слуха

MedicalXpress: потеря слуха ухудшает когнитивное и социальное здоровье

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A.Laule/Global Look Press

Потеря слуха может привести к одиночеству, социальной изоляции, депрессии и снижению когнитивных способностей. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Николас Дип, отоларинголог клиники Майо.

Врач рассказал, что при нелеченых проблемах со слухом мозг вынужден будет работать больше, чтобы интерпретировать искаженные звуковые сообщения. Это ведет к сокращению когнитивного резерва для мышления, памяти или других функций высшего порядка.

По словам доктора Дипа, пациенты часто испытывают смущение, грусть и беспокойство из-за невозможности нормально общаться из-за ухудшения слуха. Они могут изолироваться от общества, становиться менее физически активными, меньше взаимодействовать с друзьями и семьей. Это может привести к одиночеству и депрессии, которые выступают факторами риска дальнейшего снижения когнитивных способностей.

Постоянное нахождение дома может стать причиной гиподинамии — состояния, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы. В результате люди подвергаются повышенному риску получения травм в результате падений.

Врач добавил, что отсутствие надлежащей терапии также повышает вероятность попадания в больницу, развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже риск летального исхода у людей с проблемами со слухом выше.

Ранее ученые нашли причину скрытой потери слуха у людей.

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