Ученые нашли важный фактор роста объема и силы мышц

Для роста объема мышц лучше тренироваться до отказа. Для увеличения силы количество повторений должно быть меньше. Это показало исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine.

Тренировка до отказа означает, что человек повторяет упражнение до тех пор, пока больше не может выполнить его с правильной техникой. В новом исследовании ученые собрали данные из 55 различных работ и провели их статистический анализ. Они выяснили, что для роста мышц лучше тренироваться до отказа.

Для тренировки на силу лучше, чтобы к концу подхода человек мог бы выполнить еще три-пять повторов. Однако сила вырастет и при тренировке до отказа.

«Таким образом, для среднего человека, тренировка, близкая к отказу, может быть лучшим вариантом», — отметили ученые.

Результаты могут означать, что тренировка до отказа отрицательно влияет на долгосрочную производительность и восстановление. Новое исследование поможет провести более точные эксперименты и найти оптимальное количество повторений.

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