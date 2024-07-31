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Врачи назвали лекарства, которые перестают работать при приеме с кофе

Daily Mail: лекарства от изжоги и депрессии неэффективны при приеме с кофе

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Shutterstock

Антидепрессанты и лекарства от изжоги могут утратить терапевтический эффект, если принимать их с кофе. Об этом изданию Daily Mail рассказали лондонский терапевт Натали Раут и профессор Парасту Доньяи, главный научный сотрудник британского Королевского фармацевтического общества.

Доктор Раут уточнила, что многим людям известны последствия приема препаратов от гипертонии и разжижителей крови вместе с напитками на основе кофеина. Стимулирующее действие кофе или энергетиков повышает риск возникновения неблагоприятных побочных эффектов или может привести к отсутствию эффекта как такового. Однако существуют и менее очевидные группы лекарственных средств, до и после приема которых необходимо воздержаться от кофе.

К таким препаратам относятся ингибиторы протонной помпы — класс лекарств, направленных на устранение симптомов кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как изжога. Дело в том, что кофеин стимулирует секрецию соляной кислоты. Такой эффект прямо противоположен тому, чего человек пытается достичь с помощью лекарств.

Профессор Доньяи добавила, что некоторые антидепрессанты, такие как флувоксамин (тип селективного ингибитора обратного захвата серотонина, или СИОЗС), также нельзя принимать с кофе. Флувоксамин блокирует фермент Р450, что увеличивает время, необходимое для выведения кофеина из организма. Это грозит возникновением побочных эффектов, таких как учащенное сердцебиение, бессонница, повышенная нервная возбудимость, тревога и раздражительность.

Ранее врач рассказал, кому нельзя принимать противозачаточные таблетки.

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