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В России придумали, как сохранить популяцию рыб из плейстоцена

КамГУ: найден способ оплодотворить икру живших около 12 тыс. лет назад рыб

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КамГУ

Ученые КамГУ им. Витуса Беринга нашли способ, как получить оплодотворенную икру реликтового вида рыб Камчатки — арктического гольца. Это поможет сохранить и приумножить популяции уникального вида. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Арктический голец, обитающий в холодноводных ледниковых озерах Камчатки, — живой свидетель древних экосистем, сохранившихся со времен последнего оледенения. Уникальность гольца заключается в его способности адаптироваться к экстремальным условиям среды и формировать изолированные популяции, каждая из которых может обладать особыми генетическими и экологическими характеристиками.

Ученые основываются на гипотезе о проникновении арктического гольца в водоемы Камчатки в конце плейстоцена — начале голоцена. Плейстоцен начался ориентировочно 2,5 млн лет назад и закончился около 12 тыс. лет назад. Ученые полагают, что современное потепление климата привело к изоляции популяций, что запустило необычные эволюционные процессы. Каждая популяция адаптировалась к условиям конкретного водоёма, причем эти условия часто неблагоприятны для вида в целом. При изучении индивидуального развития рыб из разных озер исследователи уделяют особое внимание сравнению темпов роста и морфологической дифференциации.

Для полевых работ был выбран период с июля по конец октября. Это самое теплое время года на Камчатке со стабильной погодой. Кроме того, в октябре начинается нерест арктических гольцов, и в 2024 году планируется получить оплодотворенную икру для дальнейших исследований и возможного восстановления популяций.

«В ходе экспедиций будет составлен кадастр популяций арктического гольца на Камчатке, оценена их численность и изучены демографические показатели. Особое внимание будет уделено родственным связям между популяциями и анализу их филогении для оценки уникальности каждой группы. Важной частью нашей работы станет выявление факторов стресса и рисков, угрожающих стабильному существованию этого вида на Камчатке», — рассказала «Газете.Ru» заведующая Молодежной лабораторией исследований антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Дарья Паничева.

После завершения полевого этапа ученые приступят к разработке биотехнологий искусственной инкубации и подращивания арктического гольца. Это может стать решающим фактором в восстановлении исчезающих популяций. Проект был профинансирован в рамках национальной программы «Приоритет 2030».

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