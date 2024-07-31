Стало известно, какой тип памяти не слабеет с возрастом

Ученые из Университета Линкольна в Великобритании обнаружили, что способность запоминать и узнавать музыку остается активной в процессе старения. Результаты опубликованы в журнале Plos ONE.

В исследовании приняли участие около 90 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 86 лет. Участники должны были распознавать музыкальные темы во время живого концерта симфонического оркестра Ньюфаундленда. Дополнительно 31 человек смотрел запись этого концерта в лабораторных условиях. Эксперимент был сосредоточен на трех композициях — Eine kleine Nachtmusik Моцарта и двух специально созданных экспериментальных произведениях.

Результаты показали, что Eine kleine Nachtmusik одинаково хорошо узнавали люди всех возрастов с разным музыкальным вкусом.

По словам исследователей, эмоциональная составляющая музыки может способствовать лучшему запоминанию. Кроме того, структура музыкальных произведений позволяет им лучше «закрепляться» в памяти. Ученые добавили, что их открытие может иметь важное значение для людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Музыка может служить эффективным способом поддержания и улучшения когнитивных функций при их ослаблении.

Ранее ученые выяснили, что слушать музыку в компании полезно для памяти.