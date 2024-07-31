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Ученые создали молекулу для борьбы с раком горла

Nature Cancer: молекула MTX-531 может бороться с раком горла

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Ученые онкологического центра Rogel Health Мичиганского университета разработали молекулу MTX-531, которая может подавлять рост опухолей при раке горла, устойчивом к лечению. Результаты исследования опубликованы в Nature Cancer.

Новая молекула способна блокировать два ключевых фактора устойчивости рака, среди которых: рецептор эпидермального фактора роста и фосфатидилинозитол 3-ОН киназа.

В основе первого механизма лежит поверхностный белок, который обусловливает ответ клеток на ряд факторов роста. Увеличение его экспрессии и активности за счет мутаций являются одними из наиболее часто встречающихся признаков клеток многих видов рака. Второй фактор, фосфатидилинозитол 3-ОН киназа, основан на работе семейства ферментов, обеспечивающих рост, пролиферацию, дифференцировку и подвижность клеток (не только нормальных, но и раковых).

Исследования, проведенные на лабораторных мышах, подтвердили, что препарат MTX-531 может подавлять рост опухолей при раке горла и некоторых других формах онкологических заболеваний головы и шеи, при этом не вызывая значительных побочных реакций.

Также исследователи обнаружили, что комбинация данного препарата с определенными медикаментами может стать эффективной методом лечения устранения опухолей пищеварительного тракта с особой мутацией KRAS.

По словам ученых, их открытие позволит разработать менее токсичные препараты для лечения рака. Это существенно улучшит качество жизни людей с онкологическими заболеваниями, проходящих терапию.

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