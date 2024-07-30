Ученые создали биочернила из слизи для выращивания и 3D-печати тканей легких

Биоинженеры из Индийского научного института в Бангалоре создали биочернила на основе слизи для 3D-печати легочной ткани. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Bio Materials (ABM).

Команда взяла за основу муцин — компонент слизи, который продуцируется эпителиальными клетками почти всех животных, включая человека. Сегменты молекулярной структуры этого вещества напоминают эпидермальный фактор свойства — белок, который способствует развитию клеток.

Ученые прореагировали с муцином и метакриловым ангидридом, чтобы сформировать метакрилированный муцин, который затем смешали с клетками легких. После этого в состав доставили гиалуроновую кислоту для повышения вязкости и усиления клеточного роста. В результате получилась структура из пористого геля, пригодная для использования в качестве чернил для 3D-принтера.

Исследователи обнаружили, что взаимосвязанные поры в геле облегчают диффузию питательных веществ и кислорода, способствуя росту клеток и формированию легочной ткани.

Напечатанные структуры нетоксичны и медленно биодеградируют в физиологических условиях, что делает их потенциально пригодными в качестве имплантатов, в которых напечатанный каркас будет постепенно заменяться вновь выращенной легочной тканью.

Авторы разработки рассчитывают, что их открытие способствует лечению серьезных легочных заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких и муковисцидоз.

Ранее ученые создали дешевые биочернила для печати живых тканей из куриных яиц.