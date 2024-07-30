Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали биочернила из слизи для выращивания и 3D-печати тканей легких

ABM: разработан состав из муцина для лечения хронических легочных болезней

close
100%
ACS Applied Bio Materials

Биоинженеры из Индийского научного института в Бангалоре создали биочернила на основе слизи для 3D-печати легочной ткани. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Bio Materials (ABM).

Команда взяла за основу муцин — компонент слизи, который продуцируется эпителиальными клетками почти всех животных, включая человека. Сегменты молекулярной структуры этого вещества напоминают эпидермальный фактор свойства — белок, который способствует развитию клеток.

Ученые прореагировали с муцином и метакриловым ангидридом, чтобы сформировать метакрилированный муцин, который затем смешали с клетками легких. После этого в состав доставили гиалуроновую кислоту для повышения вязкости и усиления клеточного роста. В результате получилась структура из пористого геля, пригодная для использования в качестве чернил для 3D-принтера.

Исследователи обнаружили, что взаимосвязанные поры в геле облегчают диффузию питательных веществ и кислорода, способствуя росту клеток и формированию легочной ткани.

Напечатанные структуры нетоксичны и медленно биодеградируют в физиологических условиях, что делает их потенциально пригодными в качестве имплантатов, в которых напечатанный каркас будет постепенно заменяться вновь выращенной легочной тканью.

Авторы разработки рассчитывают, что их открытие способствует лечению серьезных легочных заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких и муковисцидоз.

Ранее ученые создали дешевые биочернила для печати живых тканей из куриных яиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами